SkillFactory

Говорят студенты и выпускники:

На курс я попал со школьными знаниями Турбо Паскаля и с энтузиазмом изучить основы Python. Успешно применяю в работе. Курс классный, в нем очень много интересного. В качестве введения в язык программирования — идеален.

Как работать с таблицей, которая весит несколько десятков гигабайт? Это один из многих практических вопросов, на которые отвечает курс. Причем я хотел курс, который систематизирует разрозненные знания, и их сразу применять на практике. Ожидания полностью оправдались: не было ни одного урока, который бы нельзя было использовать в решении повседневных задач, связанных с анализом Big Data и работой с выгрузками из соцсетей и Яндекс.Метрики. Все доступно, доходчиво, на примерах, с контролем полученных знаний на каждом этапе и живым общением с коллегами и наставником в Slack.