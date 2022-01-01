SkillFactory

Станьте самым востребованным специалистом современности
Старт: {{dst}}
Длительность: 24 месяца
Бесплатный гид по направлениям в IT
Чем отличается Data Science от аналитики и программирования, чему мы обучаем, сколько зарабатывают разные специалисты, что делать, если вам не понравится в IT, и ответы на многие другие вопросы — в нашем бесплатном гиде!
На какую почту вам его прислать?
Get a free lesson
Just type your contacts
It's totally free
Почему студентам с нами по пути?
Сила специализации
~40 курсов сфокусированы только на работе с данными и программировании
По итогам курса полученные знания я сразу смог применять в работе
На курс я попал со школьными знаниями Турбо Паскаля и с энтузиазмом изучить основы Python. Успешно применяю в работе. Курс классный, в нем очень много интересного. В качестве введения в язык программирования — идеален.
Как работать с таблицей, которая весит несколько десятков гигабайт? Это один из многих практических вопросов, на которые отвечает курс. Причем я хотел курс, который систематизирует разрозненные знания, и их сразу применять на практике. Ожидания полностью оправдались: не было ни одного урока, который бы нельзя было использовать в решении повседневных задач, связанных с анализом Big Data и работой с выгрузками из соцсетей и Яндекс.Метрики. Все доступно, доходчиво, на примерах, с контролем полученных знаний на каждом этапе и живым общением с коллегами и наставником в Slack.