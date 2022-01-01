SkillFactory

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Знания из первых рук
Программы создают практики отрасли, которые в курсе всех трендов в Data Science.
Реальные учебные проекты
Вы работаете над прикладными задачами и пополняете свое портфолио.
Менторы всегда на связи
Наши эксперты быстро окажут вам помощь с учебой и поднимут мотивацию.
Учеба в хорошей компании
Вы станете частью сообщества студентов и преподавателей, которых объединяет любовь к Data Science.

Популярные курсы

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Fullstack-разработчик на Python
#Профессия
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Освойте программирование и fullstack-разработку на Python и Django
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Длительность: 15 месяцев
Аналитик данных
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Освойте анализ данных и специализацию на маркетинге или продукте
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Длительность: 10 месяцев
Data Scientist
#Профессия
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Станьте самым востребованным специалистом современности
Старт: {{dst}}
Длительность: 24 месяца
Бесплатный гид по направлениям в IT
Чем отличается Data Science от аналитики и программирования, чему мы обучаем, сколько зарабатывают разные специалисты, что делать, если вам не понравится в IT, и ответы на многие другие вопросы — в нашем бесплатном гиде!

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Почему студентам
с нами по пути?
Сила специализации
~40 курсов сфокусированы только на работе с данными и программировании
Акцент на навыках
80% практики: тренажеры, симуляторы, лаборатории, хакатоны, реальные проекты
Забота и мотивация
50+ менторов, координаторы, 2 линии поддержки, комьюнити студентов и экспертов
Цель — трудоустройство
40 карьерных консультантов, коучей и IT-рекрутеров готовят к поиску работы
29–42
возраст более
половины студентов
86 лет
наш самый взрослый студент
65/35
процентное
соотношение М и Ж
40 стран
у нас учатся люди
с 4 континентов

Здесь работают наши выпускники:

Большинство преподавателей и менторов — сотрудники ведущих компаний:
Алексей
Шаграев
Руководитель разработки в «Яндексе»
Ян
Чарный
Product Analyst Team Lead в Ozon
Михаил
Бородин
Руководитель разработки веб-проектов в X5 Retail Group
Андрей Зимовнов
Cтарший разработчик в «Яндекс.﻿Дзене»

Игорь
Мосягин
R&D-разработчик в Lamoda
Жанна
Азизова
Продуктовый аналитик во «Вконтакте»
Дмитрий
Коробченко
Senior Manager Of Artificial Intelligence в NVIDIA
Дмитрий Никулин
Старший разработчик в команде беспилотных автомобилей в «Яндексе»
Антон
Долгачев
Руководитель продуктовой аналитики в «МТС-банке»
Никита
Хохлов
Frontend-разработчик в «Сбере»
Сергей Бойченко
Senior Java Developer в Skyeng
Владлена Гунина
Scala/Java Developer в МТС
Ивенты и материалы для вас
Приходите на наши онлайн-митапы, практикумы и карьерные встречи,
изучайте гиды по профессиям и другой полезный контент
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#Полезное
Карьерный гид
Как стать специалистом по Data Science с нуля?
Бесплатный гид заменит 100+ вебинаров и сэкономит 50+ часов на поиск информации.
Читать
#Онлайн-интенсив
1 марта в 19:00
Как стать тестировщиком без навыков программирования
Узнайте, как быстро стартовать в IT и начать зарабатывать уже через 3−4 месяца — даже если вы не умеете кодить.
Участвовать
#Онлайн-интенсив
2 февраля в 19:00
Примерьте на себя профессию №1 — аналитик данных
Самое главное о зарплатах, навыках, задачах за 1,5 часа.
Зарегистрироваться
#Полезное
Карьерный гид
Самый понятный гид по профессиям: iOS-разработчик и Android-разработчик
Всем, кто задумывается о карьере в Android- или iOS-разработке: необходимые для старта навыки, грейды и зарплаты.
Получить

Блог SkillFactory

Как попасть в IT и освоить цифровые профессии
Читать блог
Я работал в банке, а теперь анализирую данные в Федеральном казначействе
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#Личный опыт
Привет, я Data Scientist в «Тинькофф»
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#Разбор
Я была маркетологом в России, а в Британии стала продуктовым аналитиком
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#Личный опыт
Кто такой Fullstack-разработчик?
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#Разбор

Говорят студенты и выпускники:

По итогам курса полученные знания я сразу смог применять в работе
На курс я попал со школьными знаниями Турбо Паскаля и с энтузиазмом изучить основы Python. Успешно применяю в работе. Курс классный, в нем очень много интересного. В качестве введения в язык программирования — идеален.
Александр Поляков
вконтакте
Не было ни одного урока, который нельзя использовать для решения повседневных задач
Как работать с таблицей, которая весит несколько десятков гигабайт? Это один из многих практических вопросов, на которые отвечает курс. Причем я хотел курс, который систематизирует разрозненные знания, и их сразу применять на практике. Ожидания полностью оправдались: не было ни одного урока, который бы нельзя было использовать в решении повседневных задач, связанных с анализом Big Data и работой с выгрузками из соцсетей и Яндекс.Метрики. Все доступно, доходчиво, на примерах, с контролем полученных знаний на каждом этапе и живым общением с коллегами и наставником в Slack.
Роман Черемухин
фейсбук
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